O pingwinie z Gdańska piszą światowe media. Unikatowy wygląd przyniósł mu rozgłos

Pingwin, o którym poinformował Portal Miasta Gdańska, urodził się 12 grudnia. To, co go wyróżnia, to białe ubarwienie. Gdańskie ZOO jest jedynym ogrodem na świecie, które może pochwalić się takim osobnikiem. Nie umknęło to uwadze zagranicznych serwisów. O tym ewenemencie pisały AFP, Fox News, Bloomberg czy Washington Post. Chociaż anomalia pigmentacji przyniosła mu sławę, życie gdańskiego pingwina nie jest łatwe.

„Stado może go nie zaakceptować”

– Pingwin musi być oddzielony od stada, postanowiliśmy więc zbudować mu mały wybieg – wyjaśnia Michał Targowski, dyrektor Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego. – Nasz albinos ma do dyspozycji rodziców, którzy świetnie nim się opiekują i dwa starsze pingwiny, które nie przejawiają oznak agresji. Nie możemy sobie pozwolić na przymusową socjalizację, stado może go nie zaakceptować. Pingwiny spędzają noc na wybiegu, a to mogłoby się dla naszego albinosa skończyć tragicznie. Taki jest niestety los osobników albinotycznych – dodał w rozmowie z gdansk.pl.

Targowski przypomniał, że podobny osobnik urodził się kilka lat temu w ogrodzie zoologicznym w Bristolu. – Tamten osobnik żył trzy lata. Niektórzy z nas pamiętają historię goryla albinosa, który żył w ogrodzie zoologicznym w Barcelonie. Dzięki temu ten ogród był sławny na całym świecie, tłumy odwiedzających chciały zobaczyć białego goryla – podkreślił. – Mam nadzieję, że będzie dużo chętnych, by zobaczyć naszego białego pingwinka – podsumował.

