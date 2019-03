Broniarz: Do dzisiaj rząd nie przedstawia żadnych propozycji, raczej mówi o przeszłości aniżeli o przyszłości

– Formalnie do strajku mamy dwa tygodnie, strajk ma rozpocząć się w ósmym dniu kwietnia. Dzisiaj rozpoczynamy rozmowy. (…) Raczej jestem zdecydowany, że do strajku pewnie dojdzie – i będzie musiało dojść… – powiedział Sławomir Broniarz w „Porannej rozmowie” RMF FM. Przewodniczący Związku Nauczycielstwa Polskiego zapowiedział także, kiedy poznamy wyniki przeprowadzonego referendum strajkowego. – Oficjalne wyniki referendum strajkowego będą podane w godzinach południowych, ale nadal są szkoły, w których jeszcze zliczane są wyniki. Ok. 85 proc. szkół weszło w spór zbiorowy, a około 90 proc. nauczycieli, którzy brali udział w referendum, poparło decyzję o strajku – stwierdził. Broniarz dodał, że „do dzisiaj rząd nie przedstawia żadnych propozycji, raczej mówi o przeszłości aniżeli o przyszłości”.

„Na moje dochody składają się tylko członkowie związku”

Broniarz w „Porannej rozmowie” RMF FM podkreślał, że nauczyciele wykonują wymagający zawód.–Nauczyciele stali się w takiej relacji z rodzicami bez mała niewolnikami mediów społecznościowych. (…) Mama pisze do nauczycielki o 21:00: »Proszę mi odpisać na mejla«. Nauczycielka odpowiada lub nie – bo może tego nie widzi. Ale takich mejli ona dostaje trzydzieści dziennie – opisał. – Nauczycielka jest chora i ma przychodzić do szkoły, bo trzeba zrobić akademię. Ma problemy własne, nad którymi nikt się nie zastanawia – ona ma przyjść do szkoły uczyć. I ona ma dostawać 1800 złotych – dodał Sławomir Broniarz.

Jak podaje RMF24, przewodniczący ZNP zadeklarował, że jego zarobki wynoszą ok. 12 tys. złotych brutto. – Na moje dochody składają się tylko członkowie związku. Nie korzystam z żadnych dopłat budżetowych – poinformował Sławomir Broniarz.