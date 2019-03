ZNP informuje, ile placówek edukacyjnych weszło do sporu zbiorowego. MEN publikuje komunikat

Dziś odbywa się nadzwyczajne posiedzenie Prezydium Rady Dialogu Społecznego. Rząd ma przestawić nowe propozycje dla grożących strajkiem nauczycieli. Beata Szydło przewodniczy delegacji rządowej. Na spotkaniu są obecni także minister edukacji Anna Zalewska, minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska, szef kancelarii premiera Michał Dworczyk oraz wiceminister finansów Tomasz Robaczyński.

Podczas konferencji, która odbyła się przed rozpoczęciem posiedzenia Prezydium Rady Dialogu Społecznego, Sławomir Broniarz przedstawił wstępne wyniki referendów. – Potwierdza się informacja, że do sporu zbiorowego weszło ponad 85 proc. szkół, przedszkoli, placówek edukacyjnych. Za strajkiem, w tych placówkach, które weszły w spór zbiorowy, opowiedziało się od 85 do 90 proc. zatrudnionych tam nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami – powiedział. Przewodniczący Związku Nauczycielstwa Polskiego zaznaczył, że nie są to ostateczne dane. – ZNP zgłosił roszczenia płacowe jeszcze w zeszłym roku. Nikomu nie chcemy zabrać, nikomu nie zazdrościmy, ale nie możemy się zgodzić by ten poziom wynagrodzeń, który mamy, został utrzymany – stwierdził Sławomir Broniarz na konferencji.

Procedury sporu zbiorowego rozpoczęły w styczniu Związek Nauczycielstwa Polskiego i Wolny Związek Zawodowy „Solidarność – Oświata” należący do FZZ. Jeżeli ostateczne wyniki przeprowadzonego referendum potwierdzą, że nauczyciele opowiadają się za strajkiem, rozpocznie się on 8 kwietnia.

Komunikat MEN

„Duża część szkół i placówek nie przystąpiła do referendum strajkowego. Zdecydowana większość publicznych przedszkoli będzie pracowała bez problemów, a większość dyrektorów szkół deklaruje, że egzaminy w ich szkołach odbędą się bez zakłóceń” – podało Ministerstwo Edukacji Narodowej na Twitterze.