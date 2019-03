MEN rusza z nową kampanią. W spocie wspiera uczniów i chwali się podwyżkami dla nauczycieli

– Młodzi ludzie mają plany i marzenia. Zadbamy, by mogli je spełniać – słyszymy w spocie, który znalazł się już w serwisie YouTube, a do 8 kwietnia będzie emitowany w TVP. Nagranie to element kampanii #JesteśmyzWami, która zwraca uwagę na nadchodzące egzaminy szkolne. Bohaterami są uczniowie – Julia, Ludwika i Karol, którzy opowiadają o tym, co chcą zrobić po zdanych testach.

„Celem akcji jest wsparcie uczniów w przygotowaniach do egzaminów, a także w ich dążeniach do zrealizowania własnych pasji i marzeń. Ważnym aspektem kampanii jest również pokazanie, że bezpieczeństwo uczniów, ich rozwój oraz jak najlepszy start w dorosłe życie to priorytety działań MEN” – czytamy na stronie resortu. Pod koniec nagrania pojawiają się informacje o nakładach na edukację w wysokości 10 mld zł oraz podwyżki pensji dla nauczycieli rzędu 16 proc.

Strajk nauczycieli

Oficjalny strajk nauczycieli ma się rozpocząć 8 kwietnia 2019 roku. ZNP oraz Forum Związków Zawodowych chcą w ten sposób doprowadzić do podwyżek dla nauczycieli i pracowników oświaty w wysokości tysiąca złotych. – Za strajkiem, w tych placówkach, które weszły w spór zbiorowy, opowiedziało się od 85 do 90 proc. zatrudnionych tam nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami – powiedział Sławomir Broniarz, przewodniczący Związku Nauczycielstwa Polskiego. Jeżeli akcja protestacyjna rozpocznie się zgodnie z zapowiedziami 8 kwietnia 2019 roku, to prawdopodobne jest to, że zbiegnie się z zaplanowanymi na kwiecień egzaminami zewnętrznymi.

