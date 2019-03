Policjanci z „Archiwum X” rozwiązali zagadkę brutalnego porwania sprzed lat. Zatrzymany Tomasz G.

Ze zgromadzonego przez śledczych materiału dowodowego wynikało, że Tomasz G. który był w przeszłości karany i aktualnie przebywa w areszcie, ma związek z kolejnymi przestępstwami. Jak ustalono, do pierwszej napaści, w której miał uczestniczyć mężczyzna doszło jesienią 2007 roku lub na przełomie roku 2007/2008 w Stalowej Woli. Wówczas sprawcy pobili swoją ofiarę, a następnie ukradli pieniądze w kwocie około 15-20 tys. złotych.

Kilka miesięcy później, te same osoby miały wywieźć pokrzywdzonego do lasu, przykuć kajdankami do drzewa, pobić, zmusić do wypicia alkoholu, a następnie przewieźć do warszawskiego hotelu i przetrzymywać tam przez kilka dni. Chcieli w ten sposób zmusić mężczyznę do przekazania 40 tys. złotych, zabierając mu jednocześnie samochód o wartości 30 tys. złotych.

Dwaj podejrzani o te przestępstwa usłyszeli już zarzuty. Jeden z nich to Piotr M., członek zorganizowanej grupy przestępczej, która miała związek m.in. z brutalnym zabójstwem na terenie powiatu otwockiego w 2013 roku. Dzięki pracy operacyjnej i procesowej policjantów, kolejna osoba mająca związek z tymi sprawami usłyszała zarzuty. Z informacji funkcjonariuszy wynika, że Tomasz G. również działał w grupie przestępczej mającej na koncie włamania kradzieże i rozboje, których działania cechowała duża brutalność.

Mężczyzna został już doprowadzony do prokuratury. Tomasz G. jest podejrzany o rozbój oraz porwanie. Sąd zadecydował o jego tymczasowym aresztowaniu.

