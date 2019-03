Tragiczny bilans burzy śnieżnej na Mazowszu. W ciągu kilkudziesięciu minut zginęło 6 osób

Jak podaje RMF FM, w środę padający śnieg wpłynął na ograniczenie widzialności do kilkunastu metrów i doprowadził do tego, że drogi były wyjątkowo śliskie. W ciągu kilkudziesięciu minut na terenie województwa mazowieckiego doszło do tragicznych w skutkach wypadków.

Po czołowym zdarzeniu ciężarówki z samochodem osobowym w okolicach Mławy zginęły trzy osoby. Mniej więcej w tym samym czasie nieopodal Ostrowi Mazowieckiej również doszło do zderzenia czołowego, ale ciężarówki z busem. Tam zginęły dwie osoby – kierowca i pasażer busa. Trzeci tragiczny w skutkach wypadek miał miejsce w okolicach Ostrołęki. To tam auto wypadło z drogi i uderzyło w drzewo. Śmierć poniosła kobieta kierująca samochodem.

Jaka pogoda czeka nas w środę?

W środę na zachodzie kraju, Pomorzu i Warmii pojawią się opady deszczu do 1-5 mm. Na pozostałym obszarze zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna wyniesie od 5 st. C na Suwalszczyźnie, 9 st. C w centrum kraju do 10 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje słaby i umiarkowany wiatr, północno-zachodni i zachodni.

ego samego dnia do godz. 8, a w niektórych miejscach do 9 rano, będą obowiązywały ostrzeżenia pierwszego stopnia dotyczące oblodzenia. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał takie alerty dla województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, mazowieckiego, lubelskiego i podkarpackiego.

