Świdnik. Rada Powiatu przyjęła stanowisko „w sprawie powstrzymania ideologii LGBT"

Rada Powiatu we wtorek pochyliła się nad stanowiskiem „w sprawie powstrzymania ideologii LGBT przez wspólnotę samorządową". Za jego przyjęciem opowiedziało się 15 radnych. Dwóch reprezentujących organizację Świdnik Wspólna Sprawa było sprzeciw. Wstrzymał się jeden radny, który startował z listy PO.

Bez obaw o „presję ideologiczną”?

W rozmowie z „Dziennikiem Wschodnim” Radosław Brzózka stwierdził, że inicjatywa Rafała Trzaskowskiego została nagłośniona m.in. dzięki temu, że dotyczy Warszawy. – Wpływa na świadomość nauczycieli, którzy w pewien sposób są pod presją tego typu działań – ocenił radny, który startował z listy PiS. – Nasza inicjatywa daje sygnał przede wszystkim rodzicom i dziadkom, którzy się do nas zwracają, ale także nauczycielom, że nie muszą obawiać się żadnej presji ideologicznej. Że mogą jak do tej pory spokojnie wychowywać dzieci – dodał.

Inne spojrzenie na tę kwestie mają przedstawiciele świdnickiej opozycji. – To jest kompletnie niepoważne. Samorząd w ogóle nie powinie zajmować się takimi ideologicznymi wycieczkami – ocenił radny Jakub Osina reprezentujący Świdnik Wspólna Sprawa. Dodał, że rada nie ma osiągnięć w pozyskiwaniu unijnych funduszy czy w dziedzinie inwestycji co sprawia, że zajmuje się „bzdurami”. – Jeśli trzeba przed czymś chronić nasze dzieci to przed pedofilami w Kościele a nie przed wyimaginowanym natarciem środowiska LGBT – podsumował.

„Dziennik Wschodni” podaje, że w ślady powiatu świdnickiego mogą wkrótce pójść kolejne samorządy z Lubelszczyzny. Podobny temat ma podjąć jeszcze w środę Rada Miejska w Ostrowie Lubelskim, a następnego dnia Rada Miejska w Urzędowie.

Czym jest warszawska deklaracja LGBT?

Deklaracja ma charakter uroczystego, politycznego zobowiązania prezydenta wobec warszawskiej społeczności LGBT+. Stanowi obietnicę realizacji (w trakcie kadencji 2018-2023) konkretnych działań przez Urząd Miasta Stołecznego Warszawy. Dokument podpisany przez prezydenta stolicy Rafała Trzaskowskiego jest podzielony na kilka działów: Bezpieczeństwo, Edukacja, Kultura i Sport, Praca, Administracja. Oto niektóre z zapisów karty LGBT:

Bezpieczeństwo

Reaktywacja hostelu interwencyjnego dla osób LGBT+ i stworzenie warunków do jego trwałego funkcjonowania w modelu ekonomii społecznej. Hostel interwencyjny dla osób LGBT+, który istniał w Warszawie, umożliwiał rozwiązywanie nagłych problemów osobistych osób LGBT+ z całej Polski i wspierał je w przygotowaniu się do samodzielnego funkcjonowania po wyjściu z sytuacji kryzysowej. Oprócz bezpiecznego schronienia, hostel oferował możliwość uporządkowania sytuacji prawnej czy socjalnej.

Edukacja

Aktywne wspieranie nauczycieli i dyrektorów. Część nauczycielek i nauczycieli może nie angażować się w tematy i inicjatywy dotyczące młodzieży LGBT +, z obawy przed przełożonymi, którzy mogą uznać je za politycznie niepożądane. Miasto stołeczne Warszawa będzie stać po stronie ludzi, którzy przyczyniają się do tworzenia szkoły otwartej i tolerancyjnej.

Kultura i sport

Zapewnienie wolności artystycznej w miejskich instytucjach kultury. Wszelkie próby ingerowania w wolność artystyczną czy politycznie umotywowanego cenzurowania sztuki w jakiejkolwiek formie muszą się spotkać ze zdecydowanym sprzeciwem. Cała sfera kultury musi pozostać wolna od homofobii i transfobii.

Praca

Podpisanie i wdrożenie Karty Różnorodności w Urzędzie i jednostkach m.st. Warszawy. Podejmowanie działań na rzecz przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy, zapewnienia równości w zakresie wynagrodzenia, dostępu do pracy, awansów i szkoleń oraz prowadzenia wśród pracowników promocji i edukacji w zakresie różnorodności pozwoli wyznaczyć wysoki standard pracy w jednostkach podległych miastu.

