Lubnauer: Polski nie stać na propozycje, które zgłasza PiS

Pod koniec lutego na konwencji Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński przedstawił nowe propozycje programowe ugrupowania. Prezes PiS-u mówił m.in. o rozszerzeniu programu Rodzina 500+, trzynastce dla emerytów, a także wsparciu dla osób młodych. – Jesteśmy chyba jedynym ugrupowaniem w parlamencie obecnie, które dość jednoznacznie mówi, że Polski nie stać na te propozycje, które zgłasza PiS – oceniła Katarzyna Lubnauer w „Porannej rozmowie” RMF FM. – Mądre kraje, wtedy gdy jest koniunktura, to odkładają pieniądze, a zadłużają wtedy, kiedy jest kryzys. Natomiast jeżeli ktoś się zadłuża wtedy, gdy jest koniunktura, to znaczy, że wtedy gdy będzie kryzys, to będzie mieć ostry kryzys. To co robi polski rząd jest nieodpowiedzialne – dodała.

Katarzyna Lubnauer poinformowała, że jej partia nie wypracowała jeszcze ostatecznego stanowiska w sprawie rozszerzenia programu Rodzina 500+. – Nie mamy ostatecznej decyzji klubu, ale poprzednio głosowaliśmy przeciwko 500+ i prawdopodobnie tym razem też będziemy głosować przeciwko 500+ na pierwsze dziecko, bo uważamy, że są inne priorytety – stwierdziła.

Lubnauer o małżeństwach homoseksualnych

Robert Mazurek zapytał przewodniczącą Nowoczesnej, czy jest za wprowadzeniem możliwości zawierania małżeństw przez osoby tej samej płci. – Myślę, że w polskim społeczeństwie na razie nie miałoby to akceptacji – odpowiedziała Katarzyna Lubnauer. – Jeżeli uważamy, że w tej chwili jest dość oczywiste, że 56 proc. społeczeństwa uważa, że w Polsce powinny być już związki partnerskie i to zarówno dla par jedno, jak i dwupłciowych, (...) to jest czymś zupełnie normalnym – dodała w „Porannej rozmowie” RMF FM.

