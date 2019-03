Czy żywność bez GMO będzie znakowana

Przedstawiciele Instytutu Spraw Obywatelskich 25 marca przekazali do Kancelarii Premiera, podpisy 42 620 polskich konsumentów, którzy chcą wiedzieć, w jaki sposób, i z jakich składników powstała żywność, którą codziennie kupują. – Żywność wyprodukowana bez GMO jest znakowana w Austrii od 20 lat, w Niemczech od 10 lat, we Francji od 7 lat. U nas nie. U nas od 11 lat trwa obywatelska kampania, jest wreszcie projekt ustawy, ale nie wiadomo ile jeszcze to wszystko potrwa… – zauważa Dorota Metera, ekspert Instytutu Spraw Obywatelskich.

Obecnie „Rządowy projekt ustawy o oznakowaniu produktów wytworzonych bez wykorzystania organizmów genetycznie zmodyfikowanych jako wolnych od tych organizmów” jest procedowany w Sejmie. – Złożone podpisy są wyrazem poparcia dla projektu ustawy. Spodziewamy się sprzeciwu ze strony części biznesu spożywczo-rolniczego przeciwnego znakowaniu. Jednak konsumenci mają pełne prawo do informacji o żywności – mówi Rafał Górski, prezes Instytutu Spraw Obywatelskich.

Jak podkreślają przedstawiciele Instytutu Spraw Obywatelskich, prowadzona przez organizację od 11 lat kampania „Wolne od GMO? Chcę wiedzieć!” wkroczyła w decydującą fazę.