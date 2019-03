Organizatorzy Marszu Życia złożyli skargę na „Wiadomości”. Chodzi m.in. o wypowiedź Kaczyńskiego

O skardze poinformował na Twitterze Paweł Kubala, który jest członkiem Narodowej Rady Chrześcijańskiego Kongresu Społecznego i organizatorem niedzielnego Marszu Życia. Skarga dotyczy niedzielnego wydania „Wiadomości” TVP, w którym znalazła się relacja ze wspomnianego marszu. „Wydarzenie to można uznać za pierwszą – przygotowaną na taką skalę – ogólnonarodową akcję uczczenia Narodowego Dnia Życia. Jednak zawartość tego materiału – nas jako organizatorów Marszu – zmusza do przesłania prośby o wyjaśnienie” – czytamy we wniosku. „Chcemy jednak zaznaczyć, że nasza prośba ma postać wyraźnego protestu” – dodano. Organizatorzy wydarzenia domagają się odpowiedzi na kilka pytań.

PiS „nie zrealizował postulatów marszu”

Osoby zaangażowane w wydarzenie chcą wiedzieć, dlaczego w relacji nie pokazano nagranych wcześniej wypowiedzi organizatorów, a wyeksponowano liderów środowisk nie mających nic wspólnego z marszem. „Dlaczego w żaden sposób nie poinformowano o stanowisku zawartym w Deklaracji Narodowego Marszu Życia, choć była ona publicznie przedstawiona i udostępniona mediom?” – brzmi następne pytanie.

Kubala przy okazji przypomniał w swoim wpisie, że „istotną częścią” materiału była wypowiedź Jarosława Kaczyńskiego, czyli lidera partii, „która dotąd nie zrealizowała postulatów marszu” . Wirtualna Polska przypomina, że we wspomnianej relacji znalazł się fragment wypowiedzi prezesa PiS z sobotniej konwencji w Wieluniu. – Trzeba bronić polskiej rodziny. Trzeba jej bronic z pełną determinacją, a nawet więcej powiem, z zaciekłością. Bo to jest zagrożenie cywilizacyjne, wcale nie tylko dla Polski, ale dla całej Europy – mówił wówczas Jarosław Kaczyński.

Ostatnie z pytań zawartych we wniosku zostało bezpośrednio skierowane do adresata. „Czy Rada Mediów Narodowych uważa taki sposób przekazywania informacji o wydarzeniu za rzetelne dziennikarstwo” – czytamy.

Czytaj także:

Nauczycielka zaskoczona swoim występem w „Wiadomościach”. „Jest to manipulacja i propaganda”