Na stoku narciarskim w Tatrach pojawił się niedźwiadek. Jest nagranie!

Chociaż pogoda nie zawsze na to wskazuje, kalendarzowa wiosna rozpoczęła się już kilka dni temu. W Tatrach w Dolinie Gąsienicowej doszło do nietypowego zdarzenia. Narciarze spotkali niedźwiadka. Całą sytuację nagrano. Film opublikował portal Krynica.TV w mediach społecznościowych. Wzbudził wielkie zainteresowanie internautów. Do tej pory został odtworzony prawie 60 tys. razy.

Zdarzenie opisała w rozmowie z tvnmeteo.pl, Mariola, autorka nagrania. – Nagle przebiega miś. Strach mnie trochę ogarnął, bo był taki wychudzony. To było niesamowite przeżycie – powiedziała kobieta. Dodała, że odczuwała skrajne emocje – zarówno strach jak również radość z tego – delikatnie mówiąc – nietypowego spotkania.

Jan Krzeptowski Sabała, przewodnik Tatrzańskiego Parku Narodowego, w rozmowie z dziennikarzami Gazeta.pl, przyznał, że zachowanie niedźwiedzia nie było niczym nadzwyczajnym. Dodał, że teraz zwierzęta budzą się z zimowego snu.