Gwiazdy TVN ofiarami oszustów? Jest stanowisko stacji

W połowie marca Marcin Prokop udostępnił w mediach społecznościowych zrzut ekranu ze strony internetowej bowersti.com. Możemy tam na wstępie przeczytać, że „w celu zademonstrowania wydajności tej platformy, Wojewódzki przekonał Marcina Prokopa do wpłacenia 250 euro na żywo podczas programu”. Dalej oszuści piszą, że „Marcin Prokop był zaskoczony, kiedy zaczął czerpać zyski z CryptoBoom już po pierwszym zakupie bitcoins”. Na koniec dodano słowa, które rzekomo wypowiedzieć miał sam dziennikarz, mówić się o firmie: „Słyszałem o Bitcoin i ogromnych pieniądzach, które można zarobić, ale nigdy ich nie kupiłem, nie miałem pojęcia jak zacząć, to było naprawdę proste, mogę użyć swojej karty kredytowej, aby wpłacić pieniądze, a system robi wszystko za mnie”. Jest to wypowiedź oczywiście całkowicie wymyślona przez oszustów.

Marcin Prokop na swoim Instagramie stwierdził, że nie podejrzewa, aby wśród internautów byli tacy, którzy skłonni są uwierzyć w „podobne brednie”, jednak na wszelki wypadek informuje, że „nie ma nic wspólnego z tą złodziejską próbą wyłudzenia waszych ciężko zarobionych pieniędzy”. „Przestrzegam wszystkich przed podobnymi pseudoreklamami. Podajcie dalej, aby ostrzec innych. J**ać hochsztaplerów” – podkreślił.

W podobnej sytuacji znaleźli się również między innymi Magda Mołek, a także Marcin Meller, prowadzący „Dzień dobry TVN”. Dziennikarze wydali oświadczenia, w których informowali, że ich wizerunek został bezprawnie wykorzystany.

Stanowisko TVN-u

– Od kilku tygodni zmagamy się ze stronami internetowymi, które wykorzystując wizerunki gwiazd oraz kadry z produkcji Grupy TVN i Discovery Polska, reklamują giełdy kryptowalut i obiecują ogromne zyski finansowe. (...) Jest to ewidentne oszustwo, z którym Grupa TVN i Discovery Polska oraz jej pracownicy nie mają nic wspólnego – poinformowała Joanna Górska, szefowa działu PR TVN-u, w rozmowie z dziennikarzami portalu Plejada. – Proceder oceniamy jako bardzo szkodliwy, dlatego sprawa została już zgłoszona do Komisji Nadzoru Finansowego oraz prokuratury – dodała.