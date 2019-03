Jacek Międlar usłyszy zarzuty za nagranie o „czystości rasowej”? Zdecyduje biegły

Jacek Międlar zamieścił w internecie 40-minutowe nagranie. Teraz będzie ono przedmiotem analizy biegłego, który ma stwierdzić, czy słowa, które wypowiedział były duchowny, można uznać za nawoływanie do nienawiści. Policjanci z Wrocławia zwrócili się do serwisu YouTube z wnioskiem o usunięcie nagrania. Film nie jest już dostępny w całości w internecie, ale jego fragmenty wciąż można odtwarzać za pośrednictwem portali społecznościowych. Jacek Międlar stwierdził, że w opublikowanym nagraniu, nie pochwalał zamachu. Jak podaje rmf24.pl, w filmie pojawiły się „bulwersujące słowa o czystości rasowej”.

Brenton Tarrant był w Polsce

Kilka tygodni temu, 28-letni Brenton Tarrant zabił 50 osób w Nowej Zelandii. Polskie służby potwierdziły, że zamachowiec był w naszym kraju w grudniu ubiegłego roku. Miał przemierzyć ponad 2000 kilometrów. Służby próbują ustalić dokładny przebieg wizyty mężczyzny w Polsce. Po przeanalizowaniu historii logowań jego telefonu, ustalono, że przemieszczał się lokalnymi drogami i autostradami. Sprawdzane są również bilingi zamachowca, a także zapis nagrań z monitoringu.

Nazwisko polskiego hetmana

Wcześniej informowaliśmy o tym, że wśród licznych napisów i dat, jakie na swojej broni i magazynkach zamieścił zamachowiec z Christchurch, znalazł się jeden odwołujący do Feliksa Kazimierza Potockiego. Jako hetman polskiego wojska brał on udział m.in. w bitwie pod Wiedniem w 1683 roku, uważanej przez historyków za kluczową dla powstrzymania tureckiej ekspansji na Europę. Wpisuje się to w rasistowski, antymuzułmański przekaz płynący z 74-stronicowego manifestu zamachowca, który trafił do sieci.

Na ekwipunku 28-letniego mężczyzny były też wymalowane liczby „14”, mające znaczenie dla środowisk neonazistowskich. Z kolei podczas przygotowań do zamachu terrorysta słuchał popularnej serbskiej kompozycji, znanej szeroko w sieci jako „Remove kebab”. Utwór ten odnoszony jest do czystek etnicznych popełnianych na bośniackich Turkach, a w szerszym kontekście jest ogólnie antymuzułmański.

Czytaj także:

Kraj zmienia nazwę stolicy. W ten sposób politycy chcą uczcić byłego prezydenta