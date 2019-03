Warszawa. Interpelacja radnego PiS w sprawie otyłości. „Ratusz powinien powołać sygnalistów, którzy wyławialiby takich ludzi”

Marek Borkowski jest dzielnicowym radnym na warszawskiej Pradze-Południe. Do samorządu startował z list Prawa i Sprawiedliwości. W ostatnich dniach polityk złożył interpelację do burmistrza dzielnicy Tomasza Kucharskiego w sprawie dyskryminacji osób otyłych.

„Codziennie widzę i bardzo mnie to martwi jak ludzie z nadwagą są dyskryminowani, a w samej Warszawie może ich być nawet 500 tys. W autobusie czy tramwaju nikt nie chce obok nich siadać bo zajmują za dużo miejsca. Siedzenia nie są dostosowane do ich gabarytów. Stąd tracą możliwość komunikowania się i rozmowy z ludźmi. To samo jest w przychodniach, urzędach, restauracjach i innych instytucjach. Krzesła są przewidziane na ogół dla osób ważących do 110-115 kg, tak samo jest w samolotach” – czytamy w dokumencie, który pojawił się na oficjalnej stronie dzielnicy.

Karta Otyli+

W dalszej części interpelacji radny stwierdza, że „ratusz powinien powołać kogoś w rodzaju tzw. »sygnalizatorów«, bądź »latarników«, którzy chodziliby po ulicach i wyławiali takich ludzi”. „Jak trafią na takiego człowieka to powinni z nim rozmawiać aby przekonać ich do udziału w Miejskim Programie Walki z Otyłością w ramach polityki zdrowotnej” – proponuje.

Samorządowiec określa także szereg przywilejów dla osób otyłych. „W ramach tego programu powinny być np. specjalnie wyznaczone miejsca dla osób otyłych w autobusach, tramwajach urzędach kinach itp. Przedsiębiorcy zatrudniający ludzi z nadwagą, którzy by schudli dostawaliby specjalne premie lub zniżki w podatkach (...) Należałoby stworzyć specjalny fundusz do wsparcia likwidacji barier dla otyłych i dofinansowania programów edukacyjnych i zdrowotnych w celach profilaktyki zdrowotne dla osób z nadwagą” – tłumaczy. „Czy mógłby Pan zwrócić się do prezydenta miasta o opracowanie i podpisanie Karty Otyli + zgodnie z wytycznymi WHO w sprawie polityki zdrowotnej?” – podsumowuje swój apel do burmistrza dzielnicy.