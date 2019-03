Kornel Morawiecki zapowiada start w wyborach do PE. „Chcemy Europy pierwszej w świecie”

W środę 27 marca 2019 roku na zorganizowanej we Wrocławiu konferencji prasowej, szef partii Wolni i Solidarni, Kornel Morawiecki zapowiedział, że wystartuje w wyborach do Parlamentu Europejskiego ze wspólnej listy z Komitetem Wyborczym „Jedność Narodu” Romualda Starosielca. – Chcemy Europy pierwszej w świecie, wielkiej Europy od Atlantyku do Pacyfiku ze Wschodem, z Rosją, wielkiej Europy demokratycznej, duchowej – powiedział polityk. Morawiecki podkreślał znaczenie nazwy komitetu. Mówił o jedności w obliczu „bardzo silnego podziału polityczno-społecznego w Polsce”.

– Wystartujemy, jeśli zbierzemy odpowiednią liczbę podpisów – stwierdził ojciec premiera polskiego rządu. Jeżeli formalności zostaną spełnione, Kornel Morawiecki wystartuje z okręgu dolnośląsko-opolskiego. Polityk zaapelował o poparcie. Zwrócił się także do chętnych, by zgłaszali się na listy, bo komitet „nie ma jeszcze wszystkich kandydatów”. Przypomnijmy – wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się 26 maja 2019 roku.

