Zaginęła 17-latka z Krzeszowic. Policja apeluje o pomoc

W środę 17-latka około godziny 8:30 została odwieziona do szkoły w Krzeszowicach, ale nie dotarła do placówki. Około godziny 11:50 wysłała do matki SMS-y, po czym kontakt się urwał. Nastolatka do chwili obecnej nie powróciła do miejsca zamieszkania.

Oliwia Baster-Tomczyk ma 160 cm wzrostu. Jest szczupłej budowy ciała, ma niebieskie oczy, podłużną twarz i długie, lekko falowane, brązowe włosy. W dniu zaginięcia dziewczyna ubrana była w płaszcz koloru czerwonego, czarne spodnie z przetarciami na kolanach, czarne buty, okulary, miała przy sobie dużą torbę koloru czarnego.

Osoby, które posiadają jakiekolwiek informacje o zaginionej. proszone są o kontakt z Komisariatem Policji w Krzeszowicach - 12 257-91-11, 12 257-91-13 lub na nr 112.

