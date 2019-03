Elżbieta Kruk: Myślę, że Polska będzie wolnym regionem od LGBT

Elżbieta Kruk była gościem programu „Onet Opinie”. Andrzej Stankiewicz zapytał posłankę Prawa i Sprawiedliwości, czy Lubelszczyzna będzie pierwszym regionem wolnym od LGBT. – Myślę, że Polska będzie wolnym regionem od LGBT – odpowiedziała Elżbieta Kruk. – Chodzi o to, żeby nie było promocji (tej – red.) ideologii – dodała. Przypomnijmy – lubelscy radni PiS przygotowali stanowisko „Lublin miastem wolnym od ideologii LGBT”.

Elżbieta Kruk negatywnie oceniła podpisanie przez prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego deklaracji LGBT+. – Afirmacja (ideologii – red.), wprowadzenie do szkół, opieranie się na zasadach WHO to zagrożenia, których nie możemy lekceważyć – stwierdziła. – Działania, które zostały podjęte są niezgodne z prawem i konstytucją. Konstytucja promuje afirmowanie rodziny, a nie takiej ideologii – dodała. Elżbieta Kruk startuje do Parlamentu Europejskiego z pierwszego miejsca z listy PiS z Lublina.

„Powstrzymanie ideologii LGBT przez wspólnotę samorządową”

Warszawska deklaracja LGBT wzbudziła wiele emocji. Postulaty zawarte w karcie nie spodobały się niektórym radnym z Lubelszczyzny. Stanowisko w tej sprawie zajął powiat świdnicki. Rada Powiatu we wtorek pochyliła się nad stanowiskiem „w sprawie powstrzymania ideologii LGBT przez wspólnotę samorządową". Za jego przyjęciem opowiedziało się 15 radnych. Dwóch reprezentujących organizację Świdnik Wspólna Sprawa było przeciw. Wstrzymał się jeden radny, który startował z listy PO.

