Okradał restaurację w... skarpecie na dłoni. Policja szuka tego mężczyzny

Do tego zdarzenia doszło w połowie lutego. Policjanci z komisariatu w Bełżycach przyjęli zgłoszenie o kradzieży, jaka miała miejsce w jednej z restauracji w gminie Konopnica.Wynikało z niego, że nieznany mężczyzna pod osłoną nocy dostał się do wnętrza lokalu, wykorzystując uchylone okno. Sprawca splądrował pomieszczenia restauracji, po czym zabrał pieniądze oraz saszetkę o łącznej wartości ponad 1 tys. zł.

Złodzieja nagrała kamera monitoringu, a nagranie rzuca światło na nietypowe metody działania mężczyzny. Na filmie widać mężczyznę, który przy zgaszonym świetle wchodzi do pomieszczeń kuchni. Dla poprawy widoczności przyświeca sobie latarką i rozgląda się po kuchennych regałach. Następnie z jednej ze stóp zdejmuje skarpetę i zakłada sobie na dłoń, zapewne po to, by nie pozostawiać śladów na miejscu przestępstwa.

Kilka minut później inna kamera nagrała go w kolejnym pomieszczeniu restauracji. Tym razem mężczyzna do kamuflażu użył założonego na głowę kaptura. Kiedy zorientował się, że jego „poczynania” nawet w ciemnościach obserwuje oko kamery, próbował ją unieszkodliwić. Aby nadal pozostać anonimowym, mężczyzna pokusił się o kolejny kamuflaż. Tym razem zdjął z wieszaka czerwony płaszcz, na schodach za szafą ukrył się i założył go na głowę. W takim przebraniu ponownie ruszył do plądrowania lokalu.

Sprawca poszukiwany jest przez policjantów. Ktokolwiek rozpoznaje go na publikowanym nagraniu, proszony jest o kontakt z Komisariatem Policji w Bełżycach pod nr tel. (81) 516 13 10 lub telefon alarmowy 112.

Czytaj także:

Zaginęła 17-latka z Krzeszowic. Policja apeluje o pomoc