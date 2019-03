Córka Jarosława Wałęsy przeszła operację. „To, co najgorsze, już za nami”

„Kochani przyjaciele, dziękuję wam z całego serca za wszystkie wyrazy otuchy i wsparcia jakie płyną do naszej rodziny od kilku dni. Dziś z ulgą mogę powiedzieć – to co najgorsze, już za nami. Nasza kochana córeczka jest po operacji i choć teraz czeka nas jeszcze rekonwalescencja, to z nadzieją patrzymy w przyszłość” – napisał w środę były kandydat na prezydenta Gdańska. Wałęsa podziękował też lekarzom z Centrum Zdrowia Dziecka w Międzylesiu oraz fundacji WOŚP. Jak relacjonował – serduszka Orkiestry widział na wielu szpitalnych sprzętach.

O problemach ze zdrowiem córki Jarosława Wałęsy było głośno w ostatnich tygodniach. Syn byłego prezydenta podkreślał, że w CZD przeprowadzonych zostało już 600 podobnych operacji. – Choć boję się oczywiście różnych zagrożeń, bo to serduszko trzeba będzie zatrzymać, a później uruchomić. Ale specjaliści zapewniają mnie, że dobrze się na tym znają – mówił w rozmowie z „Super Expressem” .