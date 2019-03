Afera wokół kanclerza Uniwersytetu Szczecińskiego. Poszło o kartę LGBT+

W lutym 2019 roku prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski podpisał deklarację LGBT+. Ta decyzja wywołała wielkie emocje. W tej sprawie zabrać głos postanowił również Andrzej Jakubowski. „Karta LGBT+ niszczy dzieciństwo i naród” – napisał kanclerz Uniwersytetu Szczecińskiego w internecie. Jak podaje Onet.pl, później Jakubowski tłumaczył, że „boi się, że karta zniszczy psychikę dzieci”.

„Świątynia wiedzy, mądrości i tolerancji”

Do sprawy odniosła się uczelniana „Solidarność”. „Komisja Uczelniana NSZZ „Solidarność” w US, odnosi się z dezaprobatą do słów wypowiedzianych przez Kanclerza US w sprawie deklaracji LGBT+. Tolerancja jest jedną spośród tych zasad, jakie funkcjonują w uczelniach wyższych, a w szczególności w Uniwersytecie Szczecińskim, gdzie oprócz pielęgnacji i rozwoju wiedzy oraz wolnego słowa, stanowi o jego wyjątkowości” – napisano. „Ponadto wskazać należy, że osoby zasiadające we władzach US, winne być szczególnie powściągliwe i oszczędne w wypowiadanych opiniach, które mogą być szkodliwe i krzywdzące dla obrazu naszej Alma Mater, jako całości, która zasługuje na to, aby być uznawana za świątynię wiedzy, mądrości i tolerancji” – czytamy w dalszej części dokumentu.

– Władze Uniwersytetu Szczecińskiego nie będą odnosić się do wypowiedzi i opinii pracowników uczelni, zamieszczanych na prywatnych profilach, znajdujących się na portalach społecznościowych, niezależnie od pełnionej przez nich funkcji – tłumaczy Karolina Płotnicka-Błach, p.o. rzeczniczki prasowej Uniwersyetu Szczecińskiego, w rozmowie z portalem Onet.pl.

Andrzej Jakubowski w 2016 roku wystąpił z Platformy Obywatelskiej, zaś w 2018 roku ubiegał się o funkcję prezydenta Koszalina jako bezpartyjny kandydat z poparciem Prawa i Sprawiedliwości.

