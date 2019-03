TVN24: ZNP podało wstępne wyniki referendum w sprawie strajku nauczycieli

Ze wstępnych danych opublikowanych przez Związek Nauczycielstwa Polskiego wynika, że blisko 80 proc. szkół zadeklarowało udział w akcji protestacyjnej. Nauczyciele brali udział w referendum, w którym odpowiedzieli, czy „wobec niespełnienia żądania (...) dotyczącego podwyższenia wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli, wychowawców, innych pracowników pedagogicznych i pracowników niebędących nauczycielami o 1000 złotych z wyrównaniem od 1 stycznia 2019 roku, są za przeprowadzeniem w szkole strajku począwszy od 8 kwietnia 2019 roku?”.

Oto dokładne wyniki z poszczególnych województw

dolnośląskie: 81 procent placówek za strajkiem



kujawsko-pomorskie: 91 procent placówek za strajkiem



lubelskie: 75 procent placówek za strajkiem



lubuskie: 77,6 procent placówek za strajkiem



łódzkie: 87 procent placówek za strajkiem



małopolskie: 78 procent placówek za strajkiem



mazowieckie: 71 procent placówek za strajkiem



opolskie: 69 procent placówek za strajkiem



podkarpackie (dane częściowe): 70 procent placówek za strajkiem



podlaskie: 71 procent placówek za strajkiem



pomorskie: 79 procent placówek za strajkiem



śląskie: 79 procent placówek za strajkiem

świętokrzyskie: 82 procent placówek za strajkiem



warmińsko-mazurskie: 87 procent placówek za strajkiem



wielkopolskie: 84 procent placówek za strajkiem



zachodnio-pomorskie: 82 procent placówek za strajkiem

Strajk nauczycieli

Oficjalny strajk nauczycieli ma się rozpocząć 8 kwietnia 2019 roku. ZNP oraz Forum Związków Zawodowych chcą w ten sposób doprowadzić do podwyżek dla nauczycieli i pracowników oświaty w wysokości tysiąca złotych. – Za strajkiem, w tych placówkach, które weszły w spór zbiorowy, opowiedziało się od 85 do 90 proc. zatrudnionych tam nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami – powiedział Sławomir Broniarz, przewodniczący Związku Nauczycielstwa Polskiego. Jeżeli akcja protestacyjna rozpocznie się zgodnie z zapowiedziami 8 kwietnia 2019 roku, to prawdopodobne jest to, że zbiegnie się z zaplanowanymi na kwiecień egzaminami zewnętrznymi.

