Przyznano gwiazdki Michelin. Restauracja Magdy Gessler usunięta z prestiżowej listy

Przewodnik „Main Cities of Europe” zawiera nie tylko restauracje wyróżnione gwiazdką Michelin, ale również te lokale, które zasługują na uwagę przy uwzględnieniu innych czynników. Wiadomo jednak, że popularne gwiazdki są bardzo prestiżowe, a odznaczone nimi lokale zyskują dodatkową reklamę. W tym roku po raz kolejny tytuł przyznano Atelier Amaro oraz Senses z Warszawy. Jak podaje Onet, o przyznaniu gwiazdki decydują inspektorzy, którzy anonimowo wizytują restauracje.

Brak lokalu Magdy Gessler

Wspomniane dwa warszawskie miejsca nie są jedynymi znajdującymi się w przewodniku „Main Cities of Europe 2019”. Uwzględniono tam w sumie 27 lokali, w tym Kieliszki na ul. Hożej, które wyróżniono tytułem Bib Gourmand przyznawanym za korzystny stosunek jakości do ceny. W zestawieniu znalazły się także trzy nowe miejsca: Bez Gwiazdek, Chłodna 15 by Wilamowski oraz Europejski Grill. Na liście nie znajdziemy już restauracji Ale Gloria prowadzonej przez Magdę Gessler. Usunięto również pięć innych lokali: Tamka 53, Merliniego 5, Salto, Strefa i Delizia.

Prestiżowym punktem na kulinarnej mapie Polski jest także Kraków. W nowej edycji przewodnika uwzględniono 25 restauracji, czyli tylko jedna mniej, niż w ubiegłym roku. Ogólnie w zestawieniu znalazło się ponad 1900 lokali z 22 państw Europy.

