O. Rydzyk o TVP: Pytanie, jaki oni model rodziny w filmach przedstawiają, ile jest tam homoseksualnych scen

Na antenie Radia Maryja w audycji „Aktualności dnia” ojciec Tadeusz Rydzyk wypowiedział się na temat możliwości wprowadzenia małżeństw dla osób tej samej płci. – W Niemczech, Holandii i innych krajach nie było zgody na małżeństwa homoseksualne, bo prawo było inne. Prawo można zmienić i widzimy jak zmieniane jest dzisiaj. Jest ono dostosowywane do tej ideologii marksistowskiej. To jest kontynuowanie rewolucji francuskiej – powiedział duchowny. – Ona ma pewne etapy, jak np. rewolucja październikowa czy później rewolucja z 1968 roku, rewolucja seksualna na uniwersytetach, wszystkie Woodstocki, które były robione w Stanach Zjednoczonych czy Niemczech. Tego już nie ma co prawda, ale to wszystko służyło rozpasaniu młodych właśnie w tej dziedzinie, bo jak w tej dziedzinie człowiek jest rozpuszczony, to może mieć później kłopoty przez całe życie – tłumaczył Tadeusz Rydzyk.

Dyrektor Radia Maryja ocenił także ofertę programową Telewizji Polskiej. – Trzeba wpłynąć na telewizję publiczną. Mi się wydawało, że ile to oni nie przedstawiają różnych religijnych wydarzeń. Pytanie jest o to, jaki oni model rodziny w tych filmach przedstawiają, ile jest tam różnych homoseksualnych scen – powiedział. Duchowny poinformował, że podejmował próby, by „jakoś ten problem zasygnalizować”, ale nie przyniosły one żadnych efektów. – Działajmy tak, żeby telewizja publiczna rzeczywiście była telewizją polską – powiedział w Radiu Maryja.