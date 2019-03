Polka nową rzeczniczką Berlina ds. integracji i migracji. To historyczny moment

Katarina Niewiedzial jest piątą osobą, która objęła stanowisko rzeczniczki Berlina ds. integracji i migracji. W prawie 40-letniej historii tej funkcji nigdy nie sprawowała jej Polka i migrantka. Niewiedzial zastąpi na tym stanowisku Andreasa Germershausena, który przechodzi na emeryturę. Polka będzie zajmować się między innymi integracją uchodźców w szkołach czy na rynku pracy.

– Wiem, co to znaczy przybyć do obcego kraju i zaczynać od zera – powiedziała Katarina Niewiedzial. Kobieta przyjechała do Niemiec jako 12-letnia Katarzyna. Jak podaje Deutsche Welle, wraz z rodziną trafiła do obozu przejściowego dla uchodźców i uciekinierów m.in. z bloku wschodniego na północy Niemiec.

„Chciałabym usłyszeć, co ludzi wzrusza, a co drażni”

Przedstawiciele polskich środowisk są zadowoleni z tego, że Katarina Niewiedzial obejmie stanowisko rzeczniczki Berlina ds. integracji i migracji. – Przyjemnie się z nią współpracuje. Pokazała, że urząd to nie mur, a nawet, że może być przyjemny. Gdy została rzeczniczką ds. integracji na Pankow, pięć lat temu, marzyła, by odwrócić stereotyp myślenia o migrantach. I udało jej się, pokazała, że migranci to też potencjał – powiedziała Agata Koch z polskiej kafejki „Sprachcafé Polnisch”.

Katarina Niewiedzial w rozmowie z Deutsche Welle zaapelowała do polskich migrantów o zaangażowanie. – Szkoda, że Polacy wciąż są słabo widoczni w przestrzeni publicznej. Liczy się zaangażowanie. Chciałabym usłyszeć, co ludzi wzrusza, a co drażni i co chcieliby zrobić dla naszej wspólnoty. Polskie głosy są potrzebne i to nie tylko w relacjach polsko-niemieckich, ale też w niemieckiej debacie integracyjnej – powiedziała.



