Pierwszy takin złoty urodzony w Polsce. To ewenement!

Takin złoty to ssak z rodziny wołowatych. Wyglądem przypomina kozę. – To pierwszy takin złoty urodzony w Polsce. Jest bardzo energiczna, chętnie skacze, ale jak poczuje się zagrożona, to trzyma się mamy – mówi Anna Rosiak, opiekunka zwierząt kopytnych w rozmowie z RMF FM. Co ciekawe, takiny złote można oglądać jedynie w jedenastu ogrodach zoologicznych na świecie. Na wolności przedstawiciele tego gatunku żyją tylko w Chinach. Szacuje się, że ich populacja to około 5 tys. osobników.

Takiny złote to zwierzęta, które są naprawdę potężne. Ich waga dochodzi do 350 kilogramów. Mają grubą sierść w kolorze od żółto-złotego, beżowego, ciemnoczerwonego do czarnego. Przedstawiciele obu płci posiadają krótkie, grube rogi.

