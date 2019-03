Dyrektorzy łódzkich liceów chcą, aby w szkołach było mniej godzin religii. Jak to tłumaczą?

Niektóre łódzkie licea poprosiły o zmniejszenie w przyszłym roku szkolnym liczby lekcji religii. Dyrektorzy 15 placówek napisali w tej sprawie do urzędu miasta, ale zgodę musi dać biskup. Licea chcą zmniejszyć liczbę zajęć z religii, bo od września będą mieć kłopot z pomieszczeniem uczniów z dwóch roczników – absolwentów wygaszanych gimnazjów i absolwentów nowych podstawówek.

– Jest to ogromny zysk i ogromne ułatwienie organizacyjne, np. przy ułożeniu planu lekcyjnego dla poszczególnych klas. Wiadomo, że nie wszyscy uczniowie chodzą na lekcje religii czy etyki, więc ustawienie tych godzin lekcyjnych w środku dnia komplikuje sytuację, bo część dzieci musi mieć zapewnioną opiekę – powiedziała Jadwiga Ochocka, dyrektor II LO w Łodzi.

Władze kościelne są skłonne przychylić się do prośby, z zastrzeżeniem, że zmiany wprowadzone zostaną tylko na najbliższy rok szkolny. – Będzie to dotyczyło tych szkół, które zgłoszą się do wydziału katechetycznego w Łodzi i będą o to prosiły. Potem po konsultacji oczywiście dyrektora wydziału katechetycznego z poszczególnymi dyrektorami, będzie rozpatrywane, czy jest rzeczywiście taka potrzeba, czy takiej potrzeby nie będzie – stwierdził ks. Marcin Wojtasik z archidiecezji łódzkiej.

