Ewa Chodakowska wprowadza na rynek kosmetyki beBIO. „To moje nowe dziecko”

„Co Ty na to? Bo ja pękam z dumy. BeBIO Cosmetics to moje nowe dziecko. Nowa, polska, naturalna i szeroko dostępna marka kosmetyków, które – gwarantuję – podbiją Twoje serce” – napisała Ewa Chodakowska na Instagramie. „We współpracy z ekspertami kosmetycznymi stworzyłam żele, balsamy i dezodoranty, w których kryje się ponad 99% składników pochodzenia naturalnego, żeby każda z Was (bez wyjątku) mogła wybrać naturalne i bezpieczne kosmetyki do codziennej pielęgnacji” – dodała we wpisie w mediach społecznościowych.

Trenerka fitness opisała także, w jaki sposób powstawały produkty pielęgnacyjne. „Wiem, że wszystko, co nakładam na skórę ma znaczenie… Dlatego, każdy z produktów beBIO stworzyliśmy ze składników, które kochają nasze ciało i spełniają pielęgnacyjne potrzeby. Testowałam je na sobie, na całej rodzinie, znajomych. Bez wyjątku widzę świetne rezultaty” – zapewniła.

Ewa Chodakowska podkreśliła, że pamięta o ekologii podczas produkcji swoich kosmetyków. „W produkcji kosmetyków beBIO używamy wody dejonizowanej, która jest odzyskiwana. Mamy własną podoczyszczalnię ścieków, stosujemy także specjalną technologię wielowarstwową podczas produkcji opakowań, by skutecznie zminimalizować powstawanie odpadów. Wszystkie opakowania nadają się do recyclingu, zachowujemy przy tym najwyższe standardy jakości” – poinformowała. Trenerka zapewniła także, że żele, balsamy i dezodoranty nie są testowane na zwierzętach.

Od 1 kwietnia produkty beBIO będą dostępne we wszystkich sklepach sieci Rossmann. Obecnie można je zamówić korzystając ze strony internetowej marki.