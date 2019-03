Pies jest idealnym towarzyszem podróży? Te zdjęcia są na to dowodem!

Polska para podróżników – Iza i Piotr – adoptowali Snupiego ze schroniska. W 2014 zwierzak wyruszył w swoją pierwszą zagraniczną podróż. Piesek w towarzystwie swoich opiekunów zwiedził Turcję, Gruzję oraz Armenię. Trzy lata później para postanowiła pojechać w podróż dookoła świata. Obecnie przebywają w Ameryce Południowej, a ich wyprawa trwa nieprzerwanie od 600 dni. W ciągu całej podróży Izie i Piotrowi towarzyszy Snupi. Dotychczas piesek w towarzystwie swoich opiekunów odwiedził już 29 krajów. Był na 4 różnych kontynentach, przepłynął jachtem Ocean Atlantycki i rzekę Amazonkę, a także przejechał ponad 30 tys. km autostopem. Wspiął się także na wulkan Misti, którego wysokość to 5822 m n.p.m.

– Chcemy pokazywać, że podróżowanie z psem to coś możliwego. Zachęcać do realizacji marzeń, adopcji psów, dobrego ich traktowania oraz odpowiedzialnego wychowywania i zwiedzania w ich towarzystwie. Czy podróżowanie z psem to ograniczenie? Pewnie, ale od nas samych zależy, jak duże i gdzie jego granice – tłumaczą podróżnicy.

Para prowadzi profil na Instagramie, który obserwuje ponad 15 tysięcy osób.

Czytaj także:

Kiedyś został porzucony na ulicy, teraz jest gwiazdą Instagrama. Poznaj uroczego psa Popey'a!