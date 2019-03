PSL chce wpisać członkostwo w UE do konstytucji. Zaproponowano też 7-godzinny dzień pracy

Lider PSL zaznaczył podczas konwencji partii, że jego ugrupowanie nie pozwoli na to, aby jakakolwiek siła polityczna wyprowadziła Polskę z UE. – Nie ma zgody na polexit. Nie ma zgody na pójście drogą Wielkiej Brytanii – podkreślił. – Powiemy wam „sprawdzam”. Rządzący mówią, że ich wiarygodność to najlepsza marka. To sprawdzimy waszą prawdomówność. Czy naprawdę chcecie trwałego dobrobytu dla Polski i bezpieczeństwa dla polskich rodzin? Zgłosimy projekt w najbliższym tygodniu i będziemy zbierać pod nim podpisy. To będzie dla was test waszej wiarygodności, prawdomówności i waszych intencji. Złożymy poprawkę o zmianę w Konstytucji i wpisanie członkostwa w UE do polskiej Konstytucji. Ci, którzy nie poprą tej poprawki, nie podpiszą się pod nią, będą chcieli wyprowadzenia Polski z UE tuż po wyborach 26 maja – stwierdził szef Ludowców.

Polityk dodał, że partia będzie się w kampanii do PE domagać szacunku dla Polski i UE. – Dziś wielu zaczyna się troszczyć o nasze wartości, o nasze barwy i o naszą historię. To są ci sami faryzeusze, którzy jeszcze nie tak dawno wiadro pomyj na nas wylewali. To są ci sami, którzy jeździli do Wierzchosławic i próbowali ukraść naszą tożsamość. To są ci sami, którzy w wyborach samorządowych mówili o potrzebie wyeliminowania PSL z życia publicznego. Boże drogi strzeż nas przed fałszywymi przyjaciółmi, bo z wrogami damy sobie radę – powiedział Kosiniak-Kamysz.

Przewodniczący Polskiego Stronnictwa Ludowego zaproponował także, aby dzień pracy został skrócony z obecnych 8 do 7 godzin dziennie. – 40-godzinny czas pracy został wprowadzony w Polsce dokładnie 100 lat temu. W 1919 roku. Zrobili to posłowie PSL Piast i PSL Wyzwolenie. Doprowadzili do tego, że zostało unormowane w sposób ustawy, rozwiązań legislacyjnych stosunek pracy, ale też czas pracy. Dzisiaj, po 100 latach, trzeba jasno i wyraźnie powiedzieć, tak jak powiedziało wiele krajów europejskich. To za dużo. Polacy są jednym za najbardziej ciężko pracujących narodów. 40-godzinny czas pracy został wprowadzony w Polsce dokładnie 100 lat temu. W 1919 roku. Zrobili to posłowie PSL Piast i PSL Wyzwolenie. Doprowadzili do tego, że zostało unormowane w sposób ustawy, rozwiązań legislacyjnych stosunek pracy, ale też czas pracy. Dzisiaj, po 100 latach, trzeba jasno i wyraźnie powiedzieć, tak jak powiedziało wiele krajów europejskich. To za dużo. Polacy są jednym za najbardziej ciężko pracujących narodów. Każdego roku godzinę krótszy czas pracy, aż do takiego poziomu, żeby było 7 godzin dziennie i 35 godzin tygodniowo – tłumaczył polityk.

Czytaj także:

Gdańska konwencja PiS. Kaczyński zaprezentował nową propozycję