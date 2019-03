Pielgrzymka narodowców na Jasną Górę. Ksiądz: Jesteście cennym środowiskiem

Blisko 1500 członków środowisk narodowych m.in. z Młodzieży Wszechpolskiej, Ruchu Narodowego oraz Obozu Narodowo-Radykalnego przyjechało na pielgrzymkę do Częstochowy. Pielgrzymi mieli dwie główne intencje: dobro oraz trzeźwość narodu. – W tym roku pielgrzymujemy w szczególności w intencji naszego narodu. W intencji naszego społeczeństwa, które w ostatnich dniach i latach, jak sami możemy obserwować, jest przez środowiska lewicowe, ale także przede wszystkim przez ideologie gender, bardzo mocno zmieniane – mówił w Radiu Maryja Mateusz Marzoch, rzecznik Młodzieży Wszechpolskiej.

– Składam najserdeczniejsze podziękowania wam, bracia i siostry ze środowiska narodowego, za to wszystko, co dobrego uczyniliście. Jesteście cennym środowiskiem – powiedział w homilii podczas mszy świętej w kaplicy Cudownego Obrazu ks. Henryk Grządko w Gorzowa Wielkopolskiego. – Pod znakiem tęczowej flagi próbuje się okraść nas z wartości wewnętrznych, takich jak prawda, miłość, życie ludzkie, rodzina oparta na małżeństwie, moralność oparta na Ewangelii i dekalogu. To jest zadanie dla środowisk narodowych. Mamy być tym miejscem, które broni wartości, które pomaga zwłaszcza naszym rodzinom – dodał duchowny.



Po nabożeństwie narodowcy ruszyli z zapalonymi pochodniami na błonia jasnogórskie. Wznosili okrzyki m.in. „Młodzi aktywni radykalni”„, Wielka Polska katolicka” czy „Czołem Wielkiej Polsce”. Z kolei w auli ks. Kordeckiego odbyło się zaprzysiężenie nowych działaczy Młodzieży Wszechpolskiej.

Była to szósta pielgrzymka narodowców na Jasną Górę.

Czytaj także:

Sekielski zdradził kulisy pracy nad filmem o pedofilii w kościele. „Mamy nagrane, jak ksiądz do wszystkiego się przyznaje”