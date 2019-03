RMF FM: Kolizja z udziałem limuzyny Służby Ochrony Państwa w Gdańsku

Reporter radia RMF FM ustalił, że w sobotę 30 marca około godziny 15 doszło w Gdańsku do kolizji z udziałem limuzyny należącej do Służby Ochrony Państwa. Samochód BMW serii 7 zderzył się z tramwajem przy alei Grunwaldzkiej. Z informacji rozgłośni wynika, że kierowca SOP chciał skręcić w lewo, w ulicę Żołnierzy Wyklętych, w kierunku ulicy Słowackiego. Na tym skrzyżowaniu powinna działać wtedy sygnalizacja świetlna. W limuzynie SOP nie było nikogo poza kierowcą. W gdańskim tramwaju było wielu pasażerów, jednak szcześliwie nikt nie doznał obrażeń.

Gdańskie Autobusy i Tramwaje potwierdzają, że w tym miejscu i czasie doszło do kolizji. Informację potwierdza także policja, jednak oficerowie nie chcieli powiedzieć, czy w wypadku brał udział samochód SOP. Według RMF FM, w sprawie tego zdarzenia drogowego ma być prowadzone postępowanie, ponieważ kierowca Służby Ochrony Państwa i motorniczy tramwaju przedstawili inne wersje wydarzeń co sprawia, że do tej pory nie udało się ustalić, kto ponosi winę za zdarzenie.