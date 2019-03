Spięcie w studio TVP z udziałem posła Nowoczesnej. „Flaga Polski to symbol PiS”

Parlamentarzysta pojawił się w programie TVP3 „Twój wybór” 21 marca, jednak dopiero teraz internauci zwrócili uwagę na rozmowę polityka Nowoczesnej z dziennikarzem Wojciechem Muchą. Jerzy Meysztowicz zarzucił prowadzącemu program, że jest osobą stronniczą. Jako powód podał m.in. znaczek z flagą Polski, który dziennikarz miał wpięty w klapę od garnituru.

– Jeżeli to ma być chociaż pozór neutralności programu i pańskiej osoby, to nie chciałbym, żeby pan w studio obnosił się ze znakiem, który kojarzy pana z PiS – powiedział polityk Nowoczesnej. – Flaga Polski kojarzy mnie z PiS?! – zapytał zdziwiony dziennikarz. – Tak, to jest symbol PiS. Zresztą pana pytania są jakby potwierdzeniem tego, że pan do obiektywizmu ma bardzo daleko – tłumaczył Jerzy Meysztowicz. Pozostali goście programu – Grzegorz Długi z ruchu Kukiz'15 oraz poseł PiS Janusz Szewczak stwierdzili, że Polska to dużo więcej niż Prawo i Sprawiedliwość.

Kim jest Wojciech Mucha?

Jak podaje portal Wirtualne Media, Wojciech Mucha od wielu lat jest związany z „Gazetą Polską”. W ostatnich latach współpracuje też z Telewizją Polską. W pierwszej połowie 2017 roku był jednym z gospodarzy „Czterech stron” w TVP Info.