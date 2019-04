Policyjna akcja „Prędkość” w całym kraju. Kierowcy powinni uważać!

W 2018 roku z winy kierujących pojazdami doszło do 27 556 wypadków drogowych, w wyniku których śmierć poniosło 2 177 osób a 33 261 zostało rannych. Mimo tego, że jedną z głównych przyczyn powstawania wypadków w 2018 roku było nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu to najbardziej śmiercionośną przyczyną, niezmiennie od lat nadal pozostaje nadmierna prędkość. To właśnie nadmierna prędkość towarzysząca wypadkom drogowym w 2018 r. spowodowała śmierć 778 osób.

Celem działań policji jest ograniczenie liczby zdarzeń drogowych. Do akcji będą wykorzystane radiowozy oznakowane i nieoznakowane, również wyposażone w wideorejestratory oraz ręczne mierniki prędkości. Statyczne punkty pomiaru prędkości jak i pomiary prowadzone dynamicznie będzie można spotkać przede wszystkim w miejscach występowania zagrożeń bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Oprócz pomiaru prędkości policjanci kontrolują czy kierujący są trzeźwi, czy stosują pasy bezpieczeństwa i urządzenia do bezpiecznego przewożenia dzieci.

Podczas trwania akcji „Prędkość” policjanci ruchu drogowego prowadzą działania informacyjno-edukacyjne, polegające między innymi na promowaniu właściwych zachowań na drodze oraz na uświadamianiu kierującym, że przekraczanie dopuszczalnych prędkości zwiększa ryzyko śmierci i poważnych obrażeń.

Policja przestrzega, że nie będzie pobłażliwości dla osób drastycznie naruszających przepisy ruchu drogowego. „Pamiętajmy, że nasze bezpieczeństwo na drodze zależy przede wszystkim od nas samych, w tym od samopoczucia kierowcy, kultury i techniki jazdy, czy przygotowania pojazdu do podróży” – apelują służby.

Czytaj także:

Incydent z udziałem turysty w Auschwitz. 37-latek będzie miał poważne problemy