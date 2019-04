Sondaż przed wyborami do PE. Koalicja Europejska przed PiS, Kukiz'15 bez europosłów

Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się 26 maja. Jak wynika z najnowszego sondażu, który został przeprowadzony dla Radia Zet i portalu Stan Polityki wynika, że największe szanse na zwycięstwo ma Koalicja Europejska, która może liczyć na 41,51 proc. głosów. Na kolejnym miejscu uplasowało się Prawo i Sprawiedliwość. Ugrupowanie Jarosława Kaczyńskiego popiera 38,76 proc. respondentów. Wynik ponad progiem wyborczym odnotowała także Wiosna Roberta Biedronia, na którą głos chce oddać 8,63 proc. ankietowanych.

Swoich przedstawicieli w Parlamencie Europejskim nie miałby ruch Kukiz'15, który zdobył w sondażu 4,46 proc. głosów. Podobny wynik odnotowała konfederacja - 4,25 proc. głosów. Polska Fair Play Roberta Gwiazdowskiego oraz Lewica Razem mogą liczyć na poparcie w granicach jednego procenta.

Z sondażu Instytutu Badań Spraw Publicznych wynika, że frekwencja może wynieść 49,40 proc. Przypomnijmy, że w wyborach do PE w 2014 roku do urn poszło 23,83 proc. osób uprawnionych do głosowania.

Badanie przeprowadzono w dniach 25-27.03.2019 roku, metodą telefoniczną, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI) na próbie 1006 pełnoletnich mieszkańców Polski.