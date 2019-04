Agnieszka Mieleszkiewicz nie żyje. Jej córka potrzebuje pomocy

W sobotę 30 marca 2019 roku warszawski oddział TVP poinformował o śmierci Agnieszki Mieleszkiewicz. Dziennikarka przez lata była wydawcą Telewizyjnego Kuriera Warszawskiego. Angażowała się w sprawy Powstańców Warszawskich, samorządu, była znawczynią historii stolicy. Na antenie TVP3 współtworzyła m.in. program Quadrans qltury. Jak podaje TVP, ostatnie materiały dziennikarki dotyczyły budowy nagrobka generała Zbigniewa Ścibor-Rylskiego.

Ruszyła zbiórka

– W związku ze śmiercią Agnieszki Mieleszkiewicz jest potrzeba udzielenia pomocy finansowej jej siedemnastoletniej córce – Majce. Przez ostatnie 3 miesiące Agnieszka nie pracowała, a co za tym idzie nie zarabiała. (…) Nie wiem jak sformułować wieść do ludzi, którzy ją znali i z nią pracowali, więc walę prosto z mostu – napisała Małgorzata Piekarska, która przez wiele lat była reporterką Telewizyjnego Kuriera Warszawskiego. – Piszę to tutaj na oficjalnym swoim profilu, wierząc w moc znajomych i przyjaciół – dodała. Małgorzata Piekarska zaznaczyła, że apel kieruje do znajomych, a nie obcych ludzi.