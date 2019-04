Księża spalili „Harry'ego Pottera”, „Zmierzch” i figurki słoni. Zagraniczne media piszą o tej akcji

W niedzielę 31 marca na Facebooka trafiły zdjęcia z akcji palenia książek. Happening zorganizowali duchowni związani z fundacją SMS z Nieba. Towarzyszyli im ministranci. Wśród spalonych lektur znalazły się książki J.K. Rowling o Harrym Potterze, saga „Zmierzch”, podręcznik do feng shui, książki Kristin Cast i Phyllis Christine Cast czy lektury pop-filozofa Osho, nawiązującego luźno do buddyzmu. Na stos trafiły też afrykańskie rzeźby, parasolka z logo Hello Kitty i... słoniki z uniesioną trąbą.

Ks. Wojciech Parfianowicz z kurii biskupiej diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej odpowiedział na pytania dotyczące aktu publicznego spalenia książek przed parafią NMP Matki Kościoła i św. Katarzyny Szwedzkiej w Gdańsku. Nie miał zastrzeżeń co do niszczenia literatury, skrytykował jedynie formę działania wybraną przez duchownych. „Jest faktyczne istnienie konkretnych zagrożeń duchowych związanych z okultyzmem czy z magią” – stwierdził w oświadczeniu.

„Wyrwane z kontekstu zdjęcie”

„Kościół zawsze będzie na nie wskazywał, ponieważ mają one destrukcyjny wpływ na życie wielu ludzi. Z pewnością takie właśnie intencje przyświecały pomysłodawcom rekolekcji. Nie mieli oni też wpływu na to, co ostatecznie przyniosą ze sobą ich uczestnicy” – bronił księży, których happening pojawił się na stronie fundacji SMS z Nieba.

Zagraniczne media reagują

elPeriodico

„Kapłani w Polsce palą książki o Harrym Potterze"



Spiegel

„Polscy księża palą książki o Harrym Potterze"



New York Post

„Grupa księży katolickich w Polsce podpaliła książki uważane za zawierające świętokradzkie treści”



Sky News

„Książa spalili książki o Harrym Potterze w obawie przed czarną magią”



Fox News

„Katoliccy księża w Polsce palą książki, które rzekomo zawierają świętokradzkie treści"



The Independent

„Polscy księża palą książki o Harrym Potterze w proteście przeciwko czarnej magii"



Daily Mail

„Katoliccy księża w Polsce spalili książki zawierające >>świętokradzkie treści<<”.



The Guardian

„Katoliccy księża w Polsce spalili książki, które według nich promują magię, m. in. Harry'ego Pottera J.K. Rowling. Zdjęcia z ceremonii zostały opublikowane na Facebooku”



BBC NEWS

„Książki Harry'ego Pottera zostały spalone przez polskich księży zaniepokojonych magią”

