Żołnierz twierdzi, że został zgwałcony. Sprawca miał wykorzystać do tego butelkę

Opisywane zdarzenie miało mieć miejsce trzy lata temu. Jak podaje Wirtualna Polska, grupa żołnierzy z 49. Bazy Lotniczej w Pruszczu Gdańskim była na szkoleniu, które odbywało się poza jednostką. W związku z tym żołnierze nocowali w hotelu w Kaliszu Pomorskim. 55-letni żołnierz twierdzi, że został wówczas wykorzystany seksualnie przez kolegę z jednostki. Sprawca miał użyć do tego butelki po alkoholu. Zdaniem pokrzywdzonego widzieli to inni żołnierze. Po zdarzeniu mężczyźni wciąż służyli w wojsku.

– To wypłynęło. Ktoś opowiedział o zdarzeniu innym osobom z jednostki. Żołnierze śmiali się z mojego klienta i cały czas nawiązywali do tego zdarzenia. Co więcej, prawdopodobny sprawca czynu miał poczucie wyższości nad pokrzywdzonym żołnierzem. Upokarzał go, wspominając tę sytuację – powiedział pełnomocnik pokrzywdzonego żołnierza, mec. Piotr Bartecki w rozmowie z Wirtualną Polską. Dodał, że „psychiczny stan jego klienta jest słaby”.

Po pewnym czasie 55-latek postanowił zgłosić sprawę odpowiednim organom. Śledztwo prowadzą prokuratorzy z Gdyni.

