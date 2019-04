Zarzuty dla dwóch fiakrów z Morskiego Oka. Mieli znęcać się nad zwierzętami

Prokuratura rejonowa w Zakopanem skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko dwóm woźnicom z Morskiego Oka. To pierwsza tego typu sprawa, która nie została umorzona przez prokuraturę i trafiła do sądu.

– Sprawa z aktem oskarżenia skierowana jest do sądu. Zarzut dotyczy znęcania się nad końmi, za co grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności – powiedziała portalowi zakopane.info Barbara Bogranowicz, prokurator rejonowa w Zakopanem. Z takiego rezultatu cieszą się obrońcy praw zwierząt. Zarzuty dla fiakrów Pierwszy woźnica nie zastosował się do regulaminu obowiązującego przewoźników i nie przestrzegał obowiązkowych przerw w pracy zwierząt. Kiedy w lutym 2016 roku woźnica wykonał trzy kursy pod rząd tą samą parą koni, jeden z nich przewrócił się i nie miał siły wstać. Drugi oskarżony miał zaprząc do wozu konia z pękniętym kopytem. O rannym zwierzęciu obrońców praw zwierząt poinformowali turyści. Koń został wtedy odsunięty od pracy. Fiakier tłumaczył się niewiedzą, że pęknięte kopyto może sprawiać zwierzęciu ból. Obaj fiakrzy, jeszcze przed rozprawą w sądzie, stracili swoje licencje. Stowarzyszenie Przewoźników na Drodze do Morskiego Oka, zgodnie ze swoim regulaminem, rozwiązało z nimi umowę. – Na trasie jest nas 60–ciu i zawsze może się trafić czarna owca – komentuje sprawę Stanisław Chowaniec, prezes Stowarzyszenia.