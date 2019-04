Czy dojdzie do rekonstrukcji rządu? Michał Dworczyk komentuje

– Jednym z rozważanych wariantów jest szersza rekonstrukcja rządu przed wyborami do Parlamentu Europejskiego. Jednak, czy do niej dojdzie, będzie wynikiem ustaleń premiera Morawieckiego ze ścisłym kierownictwem Prawa i Sprawiedliwości – powiedział w rozmowie z Interią szef kancelarii premiera Michał Dworczyk.

Przeprowadzenie ewentualnej rekonstrukcji rządu związane jest z wyborami do Parlamentu Europejskiego. Przypomnijmy – wśród o mandat europosła ubiegają się m.in. Anna Fotyga, Jacek Saryusz-Wolski, Adam Bielan, Witold Waszczykowski, Zdzisław Krasnodębski, Beata Szydło, Anna Zalewska oraz Joachim Brudziński. W majowych wyborach wystartują także m.in. Ryszard Czarnecki, Joanna Kopcińska, Beata Mazurek i Beata Kempa.

Rekonstrukcja rządu

We wtorek 2 kwietnia 2019 roku rzeczniczka Prawa i Sprawiedliwości Beata Mazurek potwierdziła, że dojdzie do rekonstrukcji rządu. Przekazała, że nastąpi to jeszcze przed wyborami do Parlamentu Europejskiego, nie podała jednak konkretnej daty. – Nie jest mi znany termin, więc nie odpowiem kiedy, ale mam informację, że jeszcze przed wyborami do Parlamentu Europejskiego – powiedziała podczas konferencji prasowej w Sejmie.

