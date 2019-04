Tomasz Komenda był w złym stanie. Jest opinia biegłego psychiatry

42-letni dziś Tomasz Komenda został skazany na 25 lat więzienia za gwałt i zabójstwo 15-latki. Z zakładu karnego wyszedł po 18 latach, gdy wykazano, że nie był sprawcą zarzucanej mu zbrodni. W marcu minie rok, odkąd Tomasz Komenda przebywa na wolności. Mężczyzna od początku może liczyć na wsparcie swojego pełnomocnika. Dostaje także rentę specjalną.

Może zostać przesłuchany

Tomasz Komenda został przebadany przez biegłego psychiatrę, który stwierdził, że mężczyzna może zostać przesłuchany. – Mamy już wynik badania. Stan Tomasza Komendy pozwala na jego udział w czynnościach. Potwierdził to biegły, który badał mężczyznę. Nie ma przeszkód, by został przesłuchany. Na razie jednak nie ustaliliśmy daty wezwania – powiedział Tomasz Szczepanek z Prokuratury Okręgowej w Łodzi w rozmowie z Wirtualną Polską. Stan zdrowia Komendy skomentował także mecenas Ćwiąkalski. – Tomek czuje się już dużo lepiej, co bardzo mnie cieszy. Jest pod opieką specjalistów, co na pewno mu pomaga – stwierdził.

Stan psychiczny Tomasza Komendy

Przypomnijmy – pod koniec lutego mecenas informował, że stan Tomasza Komendy się pogorszył. – Jego stan psychiczny jest gorszy niż bezpośrednio po opuszczeniu więzienia. Ma takie dołki, że odłożyliśmy na razie czynności związane z przygotowaniem wniosku o zadośćuczynienie. Tyle lat za kratami robi swoje – przekazał wówczas pełnomocnik Tomasza Komendy.

Prokuratura Okręgowa w Łodzi poprowadzi śledztwo ws. przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariuszy publicznych, którzy odpowiadają za bezpodstawne skazanie Tomasza Komendy na 25 lat więzienia.