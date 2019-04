Sylwester Chruszcz przechodzi do klubu PiS

„Pragnę poinformować, że dziś jednogłośnie zostałem przyjęty do Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości. Jest to naturalna konsekwencja poparcia reform, wprowadzanych przez Zjednoczoną Prawicę” – napisał Sylwester Chruszcz na Twitterze. Polityk wcześniej był związany z kołem Wolni i Solidarni.

Sylwester Chruszcz

Chruszcz w wyborach parlamentarnych w 2015 roku startował w okręgu szczecińskim z pierwszego miejsca z listy ruchu Kukiz’15. Otrzymał ponad 11 tysięcy głosów. W 2017 roku wystąpił z klubu. - Przyczyn było kilka, a do tej decyzji dojrzewałem od dawna. Od dłuższego czasu mam wrażenie, że Kukiz’15, zamiast włączyć się w proces reformowania Polski, ogranicza się raczej do prób pudrowania rzeczywistości III RP. Tak było na przykład w przypadku projektu reformy sądów – tłumaczył swoją decyzję polityk, którego słowa przytacza Wirtualna Polska. Sylwester Chruszcz wstąpił wówczas do koła poselskiego Wolni i Solidarni.