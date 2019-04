Cymański o 13. emeryturze: Jest obietnica, że będzie co roku, ale gwarancji nikt nie daje

Robert Mazurek zapytał Tadeusza Cymańskiego, czy trzynasta emerytura dla emerytów, o której prezes Prawa i Sprawiedliwości, mówił na konwencji partii, zostanie wypłacona jednorazowo, czy będzie to świadczenie wypłacane co rok. – Myślę, że emeryci mają nadzieję, że będzie to powtórzone w przyszłości, ale gwarancji nikt nie daje – powiedział Tadeusz Cymański. – Jest obietnica, że będzie co roku – dodał. Polityk stwierdził także, że „są szanse i możliwości, by kontynuować (wypłacanie 13. emerytury – red.) w przyszłości". – Udowodniliśmy, że jesteśmy wiarygodni i jeżeli coś obiecujemy, to tego dotrzymujemy – podsumował Tadeusz Cymański

Trzynasta emerytura ma być jednorazową pomocą dla polskich emerytów i rencistów. Dodatkowe świadczenie ma zostać wypłacone razem z majową emeryturą lub rentą. Jego kwota będzie wliczać się do dochodu, ale nie będzie objęta egzekucją komorniczą. Według rządowych wyliczeń, otrzyma je 9,72 mln osób – ma to kosztować budżet państwa 10,7 mld zł.

