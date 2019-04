Spora niespodzianka dla klientów. Lidl uruchomi sklep internetowy

– Dwa lata temu rozpoczęliśmy Lidl Podróże. To była nasza wprawka w świecie online, na której ćwiczyliśmy różne rozwiązania e-commerce. Mamy też Winnicę Lidla, która dobrze się rozwija. Teraz mogę ogłosić, że od piątku rozpoczynamy sklep internetowy, w którym na starcie będzie dostępnych 650 artykułów – poinformował Maksymilian Braniecki, prezes Lidl Polska. Przedstawiciele sieci przekazali, że na początku w sklepie internetowym będzie można kupić produkty z gazetki. Będą one podzielone na osiem kategorii. Na razie w ofercie nie znajdą się kosmetyki.

Klienci w sklepie internetowym będą mogli zamówić produkty kilka dni przed tym, zanim trafią do sklepów stacjonarnych. – Nowe artykuły w sklepie online Lidla będą się pojawiać w każdy poniedziałek i czwartek, tak jak w stacjonarnym biznesie. Kluczem do sukcesu jest oferta, są to artykuły przemysłowe, głownie tekstylia i AGD oraz pozostałe produkty non-food. Jakość produktów, które oferujemy oraz ich cena to jest wyróżnik Lidla i jego unikatowa wartość. Jest to oferta, w której polski konsument nie będzie musiał wybierać między jakością a ceną – podkreślił Piotr Rogowski, Chief Commercial Officer Lidl Polska.

Sklep internetowy Lidla będzie dostępny pod adresem www.lidl-sklep.pl. Dostawa będzie kosztować 9,99 zł a w przypadku zakupów powyżej 149 zł będzie darmowa. Zakupy mają dotrzeć do klienta maksymalnie w ciągu 72 godzin od czasu ich zamówienia.