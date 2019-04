Kolejny sukces „Ślepnąc od świateł”. Serial zostanie udostępniony w USA

„Ślepnąc od świateł” to ekranizacja powieści Jakuba Żulczyka o tym samym tytule. Opowiada historię warszawskiego dilera Kuby. Tajemniczy bohater, o którym nikt za wiele nie wie, współpracuje z lokalnymi gangsterami, a jego klientami są m.in. celebryci, gwiazdy hip-hopu i politycy. Kuba postanawia jednak zmienić coś w swoim życiu i kupuje bilety na lot do Argentyny. Przed jego wyjazdem z więzienia wychodzi doświadczony gangster. Wtedy sytuacja się komplikuje, a losy dilera i byłego więźnia przetną się, co doprowadzi Kubę do konfrontacji z jego własną przeszłością.

Reżyser Krzysztof Skonieczny zaprosił do współpracy plejadę polskich gwiazd, m.in. Jana Frycza, Roberta Więckiewicza, Janusza Chabiora, Cezarego Pazurę, Eryka Lubosa, Ilonę Ostrowską oraz Martę Malikowską. W rolę Kuby wcielił się Kamil Nożyński.

Kolejny sukces

„Ślepnąc od świateł” to bez wątpienia jeden z najpopularniejszych seriali 2018 roku. Po dużym sukcesie w Europie produkcję HBO doceniono także w Stanach Zjednoczonych. W grudniu magazyn „Variety” opublikował zestawienie najlepszych seriali 2018 roku i znalazła się w nim polska produkcja. To nie koniec sukcesów serialu, który przypadł do gustu wielu widzom. Obecnie trwają prace nad przetłumaczeniem produkcji na język angielski. Do końca roku „Ślepnąc od świateł” ma zostać udostępnione publiczności w Stanach Zjednoczonych.

