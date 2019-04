Tragedia w Puszczykowie. Pociąg uderzył w karetkę, dwie osoby nie żyją

Tragedia rozegrała się przed godziną 16 na strzeżonym przejdzie z rogatkami. W karetkę uderzył pociąg Intercity relacji Katowice – Gdynia. Na miejscu zginęli dwaj członkowie ekipy pogotowia. Przeżył jedynie kierowca, który trafił do szpitala. Policja ustala, jak doszło do tego, że tuż przed nadjechaniem pociągu na przejeździe znalazła się karetka.

„To ogromnie smutna sytuacja, kiedy ktoś, ratując ludzkie życie, sam nie wraca z ostatniego dyżuru do najbliższych” – napisał na Twitterze premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu złożył kondolencie rodzinom zmarłych.

Żaden z podróżujących pociągiem pasażerów nie został poszkodowany, ale możliwe, że uszkodzone zostały tory. PKP w komunikacie poinformowała o przerwie w ruchu pociągów i wprowadzeniu komunikacji zastępczej. „Dla podróżnych do stacji Poznań Główny wprowadzono Zastępczą Komunikację Autobusową. Od stacji Poznań Główny podróżnym umożliwiono przejazd pociągiem IC nr 75000/1. Dla podróżnych z pociągu IC nr 65102/3 „Piast”, który został zatrzymany na stacji Kościan, wprowadzono Zastępczą Komunikację Autobusową do stacji Poznań Główny. Pociągi spółki PKP Intercity jadące od stacji Wrocław Główny do stacji Poznań Główny zostały skierowane drogą okrężną przez Ostrów Wielkopolski. Podróżnym udającym się do Rawicza i Leszna umożliw iono przejazd pociągami spółek Polregio i Koleje Dolnośląskie. Uzgodniono honorowanie biletów” – brzmi komunikat PKP.

