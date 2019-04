Zofia Klepacka: LGBT może nam podskoczyć

Zofia Klepacka już od jakiegoś czasu nie kryje swojego krytycznego stosunku wobec podpisanej przez prezydenta Warszawy karty LGBT. W środę 3 kwietnia windsurferka zamieściła na swoim profilu na Facebooku kolejny post, w którym wyraziła swój krytyczny stosunek do środowisk LGBT. – Siemanko wszyscy moi hejterzy, którzy chcieliście odebrać mi medale, wywalić mnie z kadry olimpijskiej. Nie udało się Wam mnie zdyskredytować, którzy pisali do world sailingu, aby mnie zdyskredytować – no sorry, nie udało wam się tego zrobić. Ale zrobiliście dobrą robotę. Wszyscy się dowiedzieli o tej karcie LGBT, którą chcieliście wprowadzić do szkół i indoktrynować nasze dzieci – stwierdziła Zofia Klepacka. – My jako rodzice nie pozwolimy na to. Możemy powiedzieć, że wygraliśmy tę batalię. Gdzie jest Wasz lider Rabiej? Wyjechał na wakacje, czy gdzieś się schował? – pytała sportsmenka.

W dalszej części nagrania Klepacka wyraziła ogromną wdzięczność wobec tych, którzy sprzeciwali się wprowadzeniu karty LGBT. – Chcę podziękować wszystkim rodzicom, którzy zauważyli co się dzieje. Kibicom, którzy zorganizowali ogólnopolską akcję, wszystkim stowarzyszeniom, które kategorycznie mówią nie dla karty LGBT. Niech nas Bóg błogosławi. Pamiętajcie o trzech wartościach w jakich wzrastaliśmy: Bóg, Honor, Ojczyzna. LGBT może nam podskoczyć – stwierdziła.

Deklaracja LGBT

W poniedziałek 18 lutego prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski podpisał deklarację LGBT+. Dotyczy ona między innymi bezpieczeństwa społeczności lesbijek, gejów, osób biseksualnych oraz transgenderycznych. Poza tym deklaracja odnosi się do spraw takich jak edukacja antydyskryminacyjna czy antyprzemocowa. „W ducha Warszawy od zawsze wpisana jest różnorodność i tolerancja. Podpisując warszawską deklarację LGBT+ chcę tę tradycję kontynuować. Obiecywałem #WarszawaDlaWszystkich i słowa dotrzymuję” – informował na Twitterzeprezydent miasta Rafał Trzaskowski.

