Te kobiety nie wstydzą się swoich siwych włosów. Musicie to zobaczyć!

Farbujecie włosy, by zakryć siwe kosmyki? Założyciele konta @grombre na Instagramie przekonują, że jest to kompletnie niepotrzebny zabieg. Do akcji dołączyło kilkadziesiąt kobiet, które stawiają na naturalny wygląd. Zobaczcie, jak pięknie się prezentują!