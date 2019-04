Koalicja Europejska zaprezentowała deklarację programową. „Jestem pewny, że przed nami jest zwycięstwo”

W czwartek 4 kwietnia 2019 roku zaprezentowana została deklaracja programowa Koalicji Europejskiej na wybory do Parlamentu Europejskiego, które odbędą się 26 maja. – Udało nam się zjednoczyć opozycję. Jesteśmy tutaj razem z przyjaciółmi z PSL, SLD, Nowoczesnej, Zielonych i z PO. Powołaliśmy koalicję, bo chodziło nam o lepszą przyszłość Polski, żeby Polakom dać możliwość podjęcia wielkiego wyboru – powiedział Grzegorz Schetyna. – Zbudowaliśmy to. Mamy pomysł, zespół, ludzi i cele, które stawiamy przed sobą. Ten cel to doścignięcie najlepszych, najbardziej rozwiniętych krajów Europy Zachodniej. To jest realizacja marzeń pokoleń Polaków, żeby być w zachodniej części Europy, żeby decydować o przyszłości kontynentu, żeby brać udział w wielkiej, wspólnej polityce – dodał polityk Platformy Obywatelskiej.

– Jesteśmy razem, bo dla nas te rzeczy, które są najważniejsze – przekonany jestem, że też dla większości Polaków – z nimi idziemy do tych wyborów. Będziemy mówić o konstytucji, że nie można jej łamać, będziemy mówić o praworządności, będziemy mówić o obecności Polski w Unii, ale także o prawach mniejszości, o społeczeństwie obywatelskim, o tym wszystkim, co jest najważniejsze – powiedział Schetyna. – Jestem pewny, że przed nami jest zwycięstwo – podsumował.

Deklaracja Programowa Koalicji Europejskiej