Rafalska: Rząd przyjmie projekt dotyczący rozszerzenia 500+ w ciągu 2 tygodni

– 500+ na każde dziecko ma wejść w życie od 1 lipca. Więc myślę, że być może już w przyszłym tygodniu ten projekt stanie na Radzie Ministrów, albo jeszcze następnym tygodniu - a potem trafi to do parlamentu. Projekt jest kończony - był na Komitecie Stałym Rady Ministrów i został przyjęty – powiedziała Rafalska w wywiadzie dla Radia Wnet.

Podczas prezentacji mapy drogowej realizacji programu Nowa Piątka PiS na początku marca Rafalska mówiła, że projekt dotyczący rozszerzenia programu 500+ na każde dziecko ma zostać przyjęty przez rząd w połowie kwietnia. Do końca kwietnia zakładała trwanie prac w parlamencie, a do połowy maja - podpis prezydenta i wejście w życie przepisów 1 lipca.

Pod koniec lutego Rafalska mówiła, że roczny koszt programu Rodzina 500+, uwzględniający przyznanie świadczenia na pierwsze dziecko, bez wymogów kryterium dochodowego wyniesie ok. 40 mld zł.

Obecnie ze świadczenia 500+ korzysta ok. 3,6 mln dzieci. Dzięki zmianom w programie świadczenie to otrzyma ok. 6,8 mln.

Program „Rodzina 500+” ruszył 1 kwietnia 2016 r. w całej Polsce. Świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł rodzice otrzymują niezależnie od dochodu na drugie i kolejne dzieci do ukończenia przez nie 18. roku życia. W przypadku rodzin z dochodem poniżej 800 zł netto na osobę (lub 1200 zł netto w przypadku wychowywania w rodzinie dziecka niepełnosprawnego) wsparcie można otrzymać także na pierwsze lub jedyne dziecko.

