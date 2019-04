Gdańsk. 30-letni fotograf oskarżony o zgwałcenie dwóch modelek

Śledczy ustalili, że mężczyzna zapraszał na sesje do swojego mieszkania młode kobiety. Jego ofiarami miały paść 22- i 23-latka. W obu przypadkach sposób działania był podobny. W trakcie sesji mężczyzna podał modelkom alkohol, do którego wcześniej dodał substancję o działaniu psychoaktywnym. „Wykorzystując stan bezradności kobiet spowodowany wypitym napojem, doprowadzał je do obcowania płciowego oraz poddania się innym czynnościom seksualnym. Wobec jednej z kobiet użył także przemocy” – informuje prok. Grażyna Wawryniuk z gdańskiej prokuratury.

30-latek został zatrzymany 5 października 2018 roku. W trakcie przeszukania jego mieszkania ujawniono w nim 0,31 gram marihuany oraz preparaty stosowane w leczeniu stanów depresyjnych o działaniu nasennym.

Prokurator postawił mężczyźnie zarzuty doprowadzenia pokrzywdzonych przemocą lub podstępem do obcowania płciowego oraz poddania się innym czynnościom seksualnym, zagrożone karą pozbawienia wolności od lat 2 do 12. Mężczyzna przyznał się do posiadania marihuany. Nie przyznał się do popełnienia czynów o charakterze seksualnym.

Akt oskarżenia w tej sprawie został skierowany do Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku.

Czytaj także:

27-latek gwałcił 3-letnią córkę. Tłumaczył, że pomylił ją z żoną